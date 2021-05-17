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Пандемия COVID-19
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Reuters: Всемирный экономический форум в Сингапуре отменили

Мероприятие может пройти в первой половине 2022 года, сообщает агентство

ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2021 году в Сингапуре не состоится. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Обстоятельства, связанные с пандемией, "делают невозможным проведение глобальной встречи с участием лидеров бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который был запланирован", приводит агентство фрагмент заявления ВЭФ.

Теперь проведение встречи запланировано на первую половину 2022 года. Место и дата ее проведения будут определены позднее этим летом.

Теги
СингапурПандемия COVID-19
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