Reuters: Всемирный экономический форум в Сингапуре отменили

ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2021 году в Сингапуре не состоится. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Обстоятельства, связанные с пандемией, "делают невозможным проведение глобальной встречи с участием лидеров бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который был запланирован", приводит агентство фрагмент заявления ВЭФ.

Теперь проведение встречи запланировано на первую половину 2022 года. Место и дата ее проведения будут определены позднее этим летом.