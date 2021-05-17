Строительство Юго-Восточной хорды в Москве завершили более чем на 40%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Готовность Юго-Восточной хорды в Москве превышает 40%. Основные работы на всех участках планируется завершить до конца 2023 года, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"По Юго-Восточной хорде активно продолжаются строительно-монтажные работы, сегодня готовность более 40%, работы развернуты на всех участках. Мы в графике. По поручению мэра, мы планируем завершить, основном, строительно-монтажные работы в 3-4 квартале 2023 года", - сказал Загрутдинов, отвечая на вопрос ТАСС.

Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, в 1950-1960-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы, позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

Собянин ранее сообщил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки за территорией завода полиметаллов, по мнению специалистов, не препятствуют стройке. Однако в период строительства будет осуществляться постоянный радиационный мониторинг. По словам мэра, если будут обнаружены следы радиации, загрязненные грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища. Собянин отметил, что в результате этой работы будет решены две задачи: специалисты построят хорду, радикально улучшив транспортную ситуацию, и ликвидируют радиоактивные отходы.

Юго-Восточная хорда протянется от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД, новая трасса улучшит транспортное сообщение 22 районов столицы, в которых проживает более 2 млн человек.