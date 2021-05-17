Путин внес в Госдуму соглашение стран СНГ о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес на ратификацию в Госдуму соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий в рамках СНГ. Текст размещен в думской электронной базе.

Соглашение было подписано в сентябре 2018 года в рамках заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Документ направлен на создание современных правовых механизмов практического взаимодействия российских компетентных органов с коллегами из других стран СНГ для эффективного предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений в сфере информационных технологий.

Речь идет о возможном сотрудничестве в сфере обмена информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, исполнения запросов об оказании содействия в представлении сведений, которые могут помочь в расследовании, а также в сфере проведения скоординированных операций.