В РСПП предложили меры регулирования цен на отдельные виды продовольствия

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство предложения по мерам регулирования цен на отдельные виды продовольственных товаров. Об этом говорится в письме РСПП, направленном председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

"Поддерживая работу правительства Российской Федерации по отказу от практики административного регулирования цен в пользу поддержки рыночных механизмов, предлагаем проанализировать возможность реализации иных мер, в том числе компенсации растущих издержек производителей, программ адресной помощи потребителям и снижения административно обусловленной избыточной нагрузки на себестоимость. В частности, полагаем, что как эффективную можно рассматривать поддержку производителей продукции посредством действующих механизмов контроля закупочных цен на ГСМ, механизмов льготного кредитования (субсидирования процентных ставок), страхования урожая и через продолжение практики покупки в госрезерв и реализации из этого резерва", - говорится в тексте письма, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Также в РСПП полагают, что в качестве мер стимулирования потребительского спроса можно рассматривать субсидирование приобретения гражданами с наиболее низкими доходами продуктов питания российского производства. По мнению РСПП эти предложения позволят обеспечить предсказуемость цен, а также станут стимулом развития российских производителей и торговли.

В письме отмечается, что такие меры, как подписанное между Минпромторгом и Минсельхозом с одной стороны, и производителями и торговыми сетями с другой стороны, соглашение об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахар, являются эффективными лишь в краткосрочном периоде.

Ранее сообщалось, что 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. 16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар. 30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года.