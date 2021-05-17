Банки развития ШОС примут новую стратегию межбанковского объединения осенью 2021 года

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Новая стратегия Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет принята осенью 2021 года. Проект стратегии включает в себя ответственное финансирование и внедрение "зеленых" технологий в экономики стран организации, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ по итогам совещания экспертов и координаторов объединения.

"В этом году Межбанковское объединение ШОС приступит к развитию ответственного финансирования и внедрению "зеленых" технологий в экономики стран организации, а также сформирует общие подходы к оценке рисков, возникших в связи с пандемией", - отмечается в сообщении со ссылкой на проект стратегии дальнейшего развития Межбанковского объединения ШОС.

В ВЭБ.РФ уточнили, что совещание экспертов и координаторов регулярно проводится для актуализации повестки объединения, а также подготовки заседания совета глав МБО. В этом году совещание проходит в Таджикистане - стране - председателе ШОС. Россию представляет делегация ВЭБ.РФ во главе с старшим банкиром Сергеем Сторчаком.

"Планируется, что стратегия будет подписана осенью этого года в рамках заседания совета МБО ШОС, в котором традиционно примут участие главы банков - членов объединения", - добавили в пресс-службе российской госкорпорации.

Согласно проекту стратегии дальнейшего развития объединения ВЭБ.РФ, в частности, вместе с партнерами будет наращивать инвестиционную деятельность. "Речь идет о совместном финансировании приоритетных проектов и дальнейшей реализации "дорожной карты" по преодолению последствий пандемии для экономик организации (документ принят в прошлом году и призван создать новые точки экономического роста, стимулировать торговлю и инвестиции на пространстве ШОС). Также будет продолжена работа над расширением использования национальных валют во взаиморасчетах", - говорится в сообщении ВЭБ.

Об объединении

Межбанковское объединение (МБО) создано в 2005 году как инструмент содействия в реализации проектов экономического сотрудничества, которые утверждены государствами ШОС. В состав членов МБО вошли Банк развития Казахстана, Государственный банк развития Китая, Внешэкономбанк, Национальный банк Таджикистана, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана. В 2020 году председателем Межбанковского объединения ШОС выступал ВЭБ.РФ.