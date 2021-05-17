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"Аэрофлот" оставил в продаже в июне билеты только на два рейса в Турцию

В случае принятия других решений компания готова пересмотреть расписание и увеличить количество рейсов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" убрала из продажи почти все билеты в Турцию в июне, кроме двух разрешенных оперштабом рейсов в неделю. Об этом журналистам сообщил официальный представитель перевозчика Михаил Демин.

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"Планирование путешествий - это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперед. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами", - сказал он.

Демин добавил, что в случае принятия других решений компания готова пересмотреть расписание, при необходимости увеличить количество рейсов и открыть продажи. "Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства", - добавил Демин.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на письмо "Аэрофлота" сообщила о продлении ограничения авиасообщения с Турцией до 30 июня. На данный момент до 1 июня регулярные и чартерные рейсы с эту страну приостановлены, кроме двух рейсов в неделю российской и турецкой авиакомпанией. В понедельник вечером оперштаб сообщил, что решений о продлении ограничений до 30 июня не принято.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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