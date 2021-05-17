Росконгресс продолжает подготовку к ПМЭФ в плановом режиме

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Росконгресс продолжает подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) в плановом режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

В понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что в городе будут усилены ограничительные меры, связанные с пандемией, в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом и количества госпитализаций.

"Подготовка к форуму ведется в плановом режиме", - сообщили в Росконгрессе, отвечая на вопрос, стоит ли на повестке отмена форума или перевод его в онлайн-режим из-за эпидситуации и информации о возможном усилении ограничений в городе.

По данным Росконгресса, основной деловой программе ПМЭФ-2021 значатся более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки. Деловые сессии будут транслироваться на ресурсах форума, доступ к дискуссиям получат участники из тех стран, где возможности перемещения ограничены в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса. Ряд специальных сессий будет размещен в записи.