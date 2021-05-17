Концепцию доступа к наборам госданных разработают в Минцифры

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минцифры России разработает концепцию доступа к наборам государственных данных. Об этом сообщили в понедельник в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Минцифры России разработает концепцию доступа к госданным. Возможность создать единую фабрику данных делает государство уникальным оператором, который имеет в своем распоряжении практически неограниченное количество датасетов и их комбинаций. Такие базы представляют интерес для бизнеса, который выстраивает маркетинговые коммуникации и планы развития, опираясь на аналитику датасетов", - привели в аппарате слова Чернышенко.

В пресс-службе Минцифры РФ пояснили, что министерство работает над концепцией регулирования доступа разработчиков к наборам госданных. Первый вариант документа уже обсудили участники экспертной сессии по искусственному интеллекту АНО "Цифровая экономика". Наборы данных станут основой машинного обучения для организаций и предприятий, представляющих ключевые отрасли экономики. Внедрение искусственного интеллекта приведет к увеличению производительности предприятий и ускорит цифровую трансформацию. Над разработкой единых принципов доступа к государственным датасетам Минцифры РФ работает совместно с Минэкономразвития РФ в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика".

В концепции регулирования доступа разработчиков к наборам госданных фигурирует несколько типов датасетов. Они разделены по признаку конфиденциальности - датасеты ограниченного доступа и общедоступные, по принадлежности оператору - ведомственные и межведомственные. Предполагается, что датасеты будут формироваться на платной основе, а их стоимость будет определяться исходя из сложности и объема. Это позволит избежать неэффективных расходов государства, при этом доступ к датасетам, содержащим общедоступную информацию, будет осуществляться на безвозмездной основе.

В Минцифры пояснили, что формировать набор данных на основании запросов разработчиков искусственного интеллекта, осуществлять анонимизацию и обезличивание, а также создавать инфраструктуру доступа к государственным наборам данных будет оператор государственных наборов данных.

"Существует ряд чувствительных тем, связанных с данными. Некоторые данные не вызывают опасений до тех пор, пока невозможно определить, какому человеку они принадлежат. Поэтому при формировании наборов, оператор в первую очередь должен обеспечить невозможность персонификации", - цитирует пресс-служба слова замглавы Минцифры РФ Олега Качанова.