В Минфине США заявили, что РФ сократила вложения в американские госбумаги до $3,9 млрд

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Россия сократила вложения в американские государственные ценные бумаги с $5,756 млрд в феврале до $3,976 млрд в марте. Это следует из опубликованных в понедельник документов Минфина США.

При этом доля долгосрочных облигаций увеличилась практически в 3,5 раза: с $306 млн в феврале до $1,08 млрд в марте. На долю краткосрочных облигаций пришлось $2,88 млрд по сравнению с $5,4 млрд за февраль.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

При этом за март 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с $12,58 млрд до $3,85 млрд. Затем в апреле вновь был увеличен объем вложений до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с $6,85 млрд до $5,39 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в марте осталась Япония с показателем $1,24 трлн. Второе место с $1,1 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.