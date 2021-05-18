"Ведомости": власти порекомендовали сохранить отпускную стоимость сахара до конца сентября

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минсельхоз РФ рекомендовал производителям сахара сохранить предельную отпускную стоимость товара по 36 руб. за кг до октября 2021 года. Об этом в понедельник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей компаний-производителей.

По данным издания, такое решение позволит сдержать рост цен на сахар после окончания 1 июня действия соглашений, устанавливающих предельную отпускную стоимость производителей в размере 36 руб. за кг и 46 руб. за кг в рознице.

Как сообщили "Ведомостям" в группе "Сюкден" (занимается торговлей продовольственными товарами, включая сахар, кофе, какао и т. д.), компания сохранит цены на сахар до начала октября для тех контрагентов, с которыми в настоящее время работает в рамках соглашений по стабилизации цен. По рыночной цене компания продолжит продавать сахар переработчикам, оптовикам и рознице, уточнил финансовый директор компании Глеб Тихомиров.

В "Агрокомплексе" им. Н. И. Ткачева и "Русагро" также сообщили, что повышение цен на сахар после 1 июня не запланировано.

В Минсельхозе отметили изданию, что министерство взаимодействует с ключевыми сельхозтоваропроизводителями, а также отраслевыми союзами, в том числе для мониторинга ценовой ситуации и недопущения необоснованного роста цен на базовые продукты питания.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли подчеркнул, что при сохранении стоимости и объемов поставок сахара оснований для роста цен в торговых сетях тоже не будет.

О соглашениях

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Согласно соглашениям, отпускные цены на сахар на заводах-производителях должны быть не выше 36 рублей, на масло подсолнечное - не выше 95 рублей. В рознице цены на сахар должны быть не более 46 рублей, на масло - не более 110 рублей.

30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.

13 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил журналистам о том, что правительство не планирует продлевать соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.