Reuters: Финляндия постепенно уменьшает закупки российской нефти

ТАСС, 18 мая. Финляндия постепенно сокращает объемы закупок российской нефти марки Urals в связи с желанием властей страны перейти на "зеленую" энергетику. Об этом в понедельник со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon сообщило агентство Reuters.

По его информации, в период с января по март 2021 года импорт российской нефти Urals в Финляндию снизился на четверть, до 2,1 млн тонн. В апреле закупки российской нефти финской стороной также упали до 0,4 млн тонн. По данным аналитиков, в апреле прошлого года этот показатель составлял 1,1 млн тонн.

Reuters также сообщил, что Финляндия начала уменьшать закупки российской нефти еще в 2020 году.