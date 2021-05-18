Разработчик "Ярса" в ноябре представит образец комплекса для добычи сланцевой нефти

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ, входит в Роскосмос) в ноябре планирует представить опытный образец комплекса гидравлического разрыва пласта (флот ГРП), применяемого при добыче сланцевых нефти и газа. Об этом сообщили ТАСС в МИТ.

"В ноябре 2021 года МИТ представит опытный образец комплекса гидравлического разрыва пласта (флота ГРП), который в течение 2022 года пройдет полный цикл испытаний", - отметили в корпорации.

Как уточнили в МИТ, на 2023 год намечены работы на реальных объектах. В соответствии с заключенными соглашениями в первую очередь планируется использование флота ГРП, разработанного в корпорации, ПАО "Газпром" и ПАО "Газпромнефть".

В опубликованном в ноябре прошлого года распоряжении правительства РФ сообщалось, что МИТ создаст комплексы ГРП.

МИТ является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".