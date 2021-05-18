Илон Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей по версии Bloomberg

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg . Состояние Маска упало на фоне снижения стоимости возглавляемой им компании Tesla.

По оценкам Bloomberg, которое составляет рейтинг богатейших людей мира, состояние Маска к вечеру понедельника снизилось до $160,6 млрд. Таким образом в борьбе за вторую строчку рейтинга его обошел генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием $161,2 млрд. Первую позицию в списке уверенно удерживает с $190 млрд глава корпорации Amazon Джефф Безос.

Агентство подчеркивает, что состояние Маска снижается на фоне падения стоимости акций производителя электромобилей Tesla. По оценкам Bloomberg, за последние два месяца капитализация компании упала почти на 20% в связи с нехваткой запасов полупроводников, а также из-за высокой конкуренции со стороны производителей автомобилей, работающих на горючем.

Маск впервые поднялся на первую строчку в рейтинге миллиардеров по версии Блумберг в январе текущего года на фоне того, что акции Tesla за год выросли более чем на 750%. Тогда состояние предпринимателя оценивалось в $184 млрд, а позднее оно выросло до $190 млрд. В конце февраля он опустился на вторую строчку рейтинга, уступив Безосу.