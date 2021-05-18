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Nordwind Airlines планирует запустить рейсы из Казани в Минск, Нур-Султан и Алматы

Коммерческий директор авиаперевозчика Антон Маттис рассчитывает, что в ближайшие две недели рейсы из Казани в Минск заведут в систему для бронирования

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind Airlines рассчитывает в 2021 году запустить авиарейсы из Казани в Минск. Как только откроется направление в Казахстан, планируется также запустить перелеты в Нур-Султан и Алматы, сообщил ТАСС заместитель генерального директора, коммерческий директор авиаперевозчика Антон Маттис.

"Если говорим про страны СНГ, мы собираемся летать в Минск. Опять же нам пока разрешен один рейс в неделю. Как только откроется Казахстан, мы с большой степенью вероятности откроем рейсы в Алматы и в Нур-Султан . Количество этих рейсов будет зависеть от разрешительной системы исключительно", - сказал он.

Маттис рассчитывает, что в ближайшие две недели рейсы из Казани в Минск будут заведены в систему для бронирования.

Летом 2021 года авиакомпания помимо перелетов внутри России, будет перевозить пассажиров из Казани в Ереван, Бишкек, Душанбе, Худжанд и Баку.

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