Минэнерго назвало тарифы на электроэнергию в России одними из самых низких в мире

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минэнерго РФ назвало тарифы на электроэнергию в стране одними из самых низких в мире, следует из сообщения, опубликованного во вторник в Telegram-канале ведомства.

"Цены на электроэнергию в России - одни из самых низких в мире, это подтверждается в том числе данными международных институтов, например МЭА. Тарифы на электроэнергию для населения полностью регулируются государством и индексируются в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ. Россия как социально-ориентированное государство в первую очередь заботится о своих гражданах. В сравнении с показателями в других странах тарифы для населения в России существенно ниже", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что оптовые цены на электроэнергию в РФ "сопоставимы с тарифами в других странах, но в России <...> тарифы для населения ниже". "При этом в нашей стране в последнее десятилетие велось масштабное обновление электроэнергетики. Построены новые электростанции, электросети, ведется модернизация действующих мощностей - все это позволяет штатно работать в зимнее время, избежать блэкаутов, которые мы видели в других странах", - отметили в Минэнерго, добавив, что расходы на строительство и модернизацию включены в стоимость энергии для потребителей, однако "цены продолжают оставаться одними из самых низких в мире".

Кроме того, Минэнерго прорабатывает поручения вице-премьера Александра Новака по единой методологии сравнения цен на электроэнергию. В ведомстве отметили, что сравнение цен на электроэнергию и мощность корректно проводить в составе разностороннего, комплексного анализа оценки стоимости, который учитывает составляющие цены электроэнергии, волатильность валютных курсов, паритет покупательной способности, влияние цены на электроэнергию, на стоимость конечной продукции промышленных потребителей и инвестиционную привлекательность отраслей экономики.