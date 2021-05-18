"Ъ": в России выделят более 400 млрд рублей на развитие электротранспорта до 2030 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ планирует выделить на программу развития электротранспорта до 2030 года 418 млрд рублей, из которых 153,5 млрд рублей будут выделены из бюджета и внебюджетных фондов. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на презентацию ведомства "Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах".

По данным издания, до 2024 года программа предусматривает затраты из федерального бюджета в размере 31,3 млрд рублей. Выполнение программы возложено на национальный консорциум, который возглавит "Камаз".

Согласно планам МЭР, в 2022 году количество приобретаемых электромобилей в России достигнет 1,7% от рынка в 1,8 млн машин, к 2030 году - 15% при рынке в 2,5 млн штук, общее количество электромобилей составит 1,5 млн штук. Кроме того, до 2024 года для электромобилей потребуется свыше 20 тыс. зарядных станций, на что необходимо 37,7 млрд рублей, из них 13 млрд рублей - из федерального бюджета, 3,2 млрд рублей - из средств регионов. Создание инфраструктуры будет осуществляться из расчета минимум одна станция на 10 электромобилей в населенных пунктах или на 100 км для федеральных автодорог. Число зарядных станций к 2030 году вырастет до 150 тыс. штук, пишет "Коммерсантъ".

Уточняется, что пилотными регионами для реализации программы станут Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград, а также Казань. В перечисленных городах разработают программы развития инфраструктуры. Кроме того, предполагается ввести "нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг".

Минэкономразвития также планирует ограничить импорт в области производства электромобилей с помощью введения ежегодного дополнительного роста утильсбора с 2024 года. К 2027 году необходимо локализовать производство батареи и электродвигателя.