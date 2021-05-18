Эксперт отметил спрос на кошерные вина в России

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Спрос на кошерные вина отмечается в России, однако отечественным виноделам необходимо увеличить объемы производства таких вин для удовлетворения спроса. Сейчас еврейской общине приходится заказывать большую часть таких напитков за рубежом, сообщил ТАСС руководитель проекта "Экспортный бренд российского вина" Павел Майоров.

"По кошерному вину будет спрос в России большой. Внутри России этот спрос не удовлетворен, потому что знаю, что еврейская община завозит вино из-за рубежа, а потребление на шаббат, на праздники достаточно высокое", - сказал Майоров, уточнив, что для удовлетворения спроса российским виноделам необходимо увеличить объемы производства таких вин. Он также отметил, что российские кошерные вина, если их начнут производить в достаточных количествах, смогут начать экспортироваться в Израиль. Кроме того, Майоров добавил, что наибольший спрос отмечается на тихие (не игристые) кошерные вина.

В компании "Абрау-Дюрсо", которая первой в России начала производить кошерные игристые вина также отметили, что все этапы создания таких напитков, в частности, выбор удобрений для ухода за виноградниками проходят под контролем представителей Департамента кашрута и при их непосредственном участии.

"Соблюдение строгих требований винного кашрута требует больших усилий, но нам это удалось. Мы надеемся, что теперь игристые вина "Абрау-Дюрсо" смогут попробовать еще больше ценителей как на отечественном рынке, так и за рубежом", - сообщил ТАСС президент Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

В пресс-службе компании уточнили, что на сегодня компания производит около 100 тыс. бутылок такого вина в год. Они продаются в России, а также экспортируются в Германию и Израиль, причем кошерное игристое вино составляет около половины продукции, которая экспортируется в Израиль.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, доля в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В регионе более 20 сельхозпроизводителей имеют лицензию на производство и розничную продажу алкоголя.