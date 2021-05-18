Новосибирские власти планируют привлечь инфраструктурные кредиты на строительство метро

НОВОСИБИРСК, 18 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют привлечь бюджетные кредиты на продолжение строительства метрополитена, сообщил во вторник журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года сообщил о необходимости предоставить регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения на 15 лет.

"В первую очередь, это продолжение строительства метро в нашем городе, тем более что мэрия Новосибирска заканчивает переработку проектной документации", - сказал Травников.

При этом он отметил, что областные власти прорабатывают целый пакет различных проектов разной направленности для получения кредитов.

Мэрия Новосибирска ранее сообщала, что стоимость продления Дзержинской линии новосибирского метрополитена, которое включает в себя в том числе строительство до 2030 года двух новых станций метро, составит ориентировочно 18,5 млрд рублей.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году. В его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них ("Золотая Нива") была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров, в 2019 году - порядка 85 млн человек.