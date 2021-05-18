В Wildberries отметили рост спроса за рубежом на российскую косметику и парфюмерию

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Крупнейшая российская онлайн-платформа Wildberries фиксирует увеличение спроса за рубежом на российскую косметику и парфюмерию, продажи которых в январе - апреле выросли в четыре раза относительно того же периода 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в Wildberries, которая работает в 14 странах мира, в том числе в ЕС и США.

"Экспортные продажи российских предпринимателей через Wildberries за первые четыре месяца 2021 года выросли на 60% до 9,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В единицах проданных товаров рост оказался еще больше - на 90%. Самую высокую динамику в этом году показывают отечественные косметика и парфюмерия", - сообщили в компании. Экспортный оборот российской косметики, парфюмерии и аксессуаров для ухода на Wildberries за январь - апрель 2021 года вырос на 292% по сравнению с прошлым годом.

В число самых популярных отечественных косметических средств, которые приобретают иностранные покупатели, вошла произведенная в Московской области натуральная маска для волос с экстрактом красного перца, средство для педикюра, произведенное в Новосибирске, и крем для интенсивного увлажнения кожи лица, изготовленный на фабрике города Щелково. Самыми активными покупателями российской косметики и парфюмерии стали жители Израиля и Германии. В целом на косметику и парфюмерию пришлось около 17% экспортных продаж Wildberries, за год этот показатель удвоился.

Как считают в Wildberries, спрос на российские товары растет благодаря привлекательным для иностранцев ценам и высокому качеству продукции. "Больше всего же в единицах товаров (38% от всех продаж) заграничные покупатели за январь - апрель 2021 года приобрели отечественной одежды, обуви и аксессуаров, а рост продаж этой категории составил 53% в штуках год к году. Чаще всего иностранцы приобретали модели базового гардероба: хлопковые футболки и водолазки, трикотажные платья, повседневные брюки, а самыми востребованными покупками оказались футболка с русскоязычной надписью "Самый лучший дедушка" и холщовая эко-сумка, пользующиеся повышенным спросом у жителей Италии", - отметили в компании.

В заказах зарубежных покупателей выросло активно растет и количество книг на русском языке, которых в начале года приобрели на 120% больше, чем в прошлом году. Лидерами по числу покупок стали детская развивающая литература и сказки, в том числе "Золотой ключик, или приключения Буратино" Алексея Толстого. Продажи литературы на русском языке за границей составили 13% от общего экспортного оборота Wildberries.

Wildberries работает на зарубежных рынках с 2012 года. По итогам 2020 года экспортные продажи российских предпринимателей через онлайн-площадку выросли на 95% до 23,7 млрд руб.