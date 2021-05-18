Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных туристических перевозок по РФ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных туристических перевозок по стране, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Средства позволят компенсировать туроператорам 50% затрат на чартерные (нерегулярные) рейсы при условии, что компания выполнит не менее шести по одному направлению. Перечень субсидируемых направлений определит Ростуризм", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что решение принято по итогам общения Мишустина с представителями отрасли во время рабочей поездки в Республику Алтай. Ожидается, что это поможет снизить стоимость туристических услуг.

Также подписано распоряжение о выделении 1 млрд рублей на выплату компенсаций туроператорам, вывозившим россиян из Турции и Танзании.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что на субсидирование чартеров по 12 направлениям в РФ в 2021 году будет выделено 1,2 млрд рублей.