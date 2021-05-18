Торгпред РФ: решить вопрос с возобновлением экспорта морепродуктов в КНР пока не удается

ШАНХАЙ, 18 мая. /ТАСС/. Вопрос с возобновлением остановленных из-за COVID-19 поставок российских морепродуктов в Китай решить пока не удается. Об этом сообщил во вторник журналистам торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский, принимающий участие в проходящей в Шанхае международной продовольственной выставке SIAL China 2021.

"Пандемия и карантинные меры, безусловно, оказали свое негативное влияние на российско-китайскую торговлю продовольственными товарами. Прежде всего это касается, конечно, рыбы. Практически остановлен полностью был импорт морепродуктов из России в Китай. К сожалению, сдвинуть с мертвой точки ситуацию пока не получается, потому что китайцы рассматривают, собственно говоря, эту проблему не как чисто пандемийную проблему, а проблему, которая может оказать серьезное влияние на ситуацию в стране", - сказал торгпред.

"Пока процесс согласования мер для возможности возобновления экспорта российской морепродукции застопорен", - констатировал он, добавив, что переговоры идут и принимаются меры по увеличению пропуска другой продукции через сухопутные пункты пропуска, в том числе приоритетных грузов, влияющих на борьбу с пандемией, а также грузов, идущих по каналам крупных инвестиционных проектов в России.

В то же время, отметил торгпред, несмотря на пандемию, в первом квартале этого года на 17,6% вырос экспорт сельхозпродукции и продуктов питания из России в Китай без учета рыбной составляющей. "Есть уверенность, что при правильной постановке сотрудничества и дел мы можем увеличить поставки практически любой продукции из России, которая будет иметь здесь спрос", - сказал Алексей Дахновский.

Поставки мясной продукции

Увеличение объемов поставок мясной продукции из России в Китай требует улучшения логистических возможностей, учитывая особенности ее хранения и перевозки, сообщил Дахновский.

"Что нужно сделать, на наш взгляд, нужно логистику улучшать. Эта продукция не обычная, она требует особых условий хранения и перевозки. Был в прошлом году обкатан маршрут рефрижераторных контейнеров в Сычуань [юго-западная провинция]. В ближайшее время, буквально 21-го числа, стартует первый рефрижераторный контейнерный поезд из Циндао в Москву, а в середине июня будет этот поезд везти уже российскую продукцию из московского региона в Циндао", - сказал торгпред, напомнив, что в прошлом году было получено разрешение на начало поставок российской говядины в Китай.

У оператора нового маршрута, сообщил Алексей Дахновский, есть планы увеличения частоты перевозок. Пока что речь идет об одном составе в три-четыре недели, поскольку сам путь занимает 22-25 дней, но есть планы увеличения частоты. "Соответственно будет увеличена частота, будет увеличено и количество. Плюс к этому нужно, конечно, создавать здесь хабы, и в этом плане знаю о планах российских экспортеров и компаний по созданию такого хаба перегрузочного, в том числе в Циндао, например, откуда организованы рефрижераторные контейнерные поезда", - сказал торгпред.

По его словам, чрезвычайно важным является и вопрос хранения. Китайским потребителям не всегда нужна продукция, которая находится еще в России, а вот продукция, которую можно купить на складе в Китае, является более конкурентоспособной. "Надеемся, что такой продукции будет больше", - резюмировал он.