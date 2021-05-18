"Магнит" приобретет сеть "Дикси"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении торговой сети "Дикси", под управлением которой в настоящее время находится 2 651 магазина в России.

"Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит определенным корректировкам, зависящим среди прочего от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки", - говорится в сообщении компании.

Договор одобрен советом директоров "Магнита". Закрытие сделки ожидается 31 августа при ее согласовании с Федеральной антимонопольной службой России.

В рамках сделки "Магнит" также приобретет пять распределительных центров, общей площадью 189 тыс. кв. м., расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

"Ожидается, что сделка будет финансироваться за счет имеющихся у "Магнита" денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий. На данной стадии прогнозы "Магнита" на 2021 год в отношении количества открытий магазинов, редизайна и объема капитальных вложений, опубликованные 4 февраля 2021 года, остаются без изменений. Ожидается, что завершение сделки не приведет к ограничению возможностей компании по выплате дивидендов", - отметил ретейлер.

Об активе

DIXY Holding Limited - холдинговая компания, управляющая 2 тыс. 612 магазинами у дома под брендом "Дикси" с выручкой 281,4 млрд рублей за 2020 год и 39 суперсторами под брендом "Мегамарт" с выручкой 17,4 млрд рублей за 2020 год. Большинство магазинов у дома расположены в Москве и Московской области (1 тыс. 329 торговых точек) и Санкт-Петербурге и Ленинградской области (458 торговых точек). Остальные магазины у дома находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Большинство суперсторов оперируют в Свердловской области, четыре магазина расположены в Тюменской области.

Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 854 тыс. кв. м, 90% торговой площади формата "магазин у дома" находятся в аренде, а 74% торговой площади формата "суперстор" - в собственности. Магазины сопоставимы по размеру с существующими магазинами "Магнит" форматов "у дома" и "суперстор".