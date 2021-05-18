Трутнев считает, что ВЭФ поможет восстановить поток инвестиций в регионы

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /ТАСС/. Проведение VI Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится во Владивостоке в сентябре, поможет восстановить работу по привлечению инвестиций в регионы Дальнего Востока. Об этом во вторник заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке.

В 2020 году ВЭФ, который ежегодно проходил в сентябре во Владивостоке, был отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки. Высвобожденные в связи с отменой форума средства, в том числе на организацию и проведение мероприятий культурной и спортивной программ, были возвращены в бюджет Приморского края для исполнения социальных обязательств региона перед жителями.

"Хочу честно сказать, что отсутствие форума сказалось на работе по привлечению инвестиций, отсутствию возможности обсудить важнейшие вопросы развития, важнейшие вопросы Дальнего Востока с участием инвесторов, представителей власти, лидеров государств. Поэтому в этом году нам надо обратно входить в уже устоявшуюся колею и снова проводить форум", - сказал полпред.

Он обозначил, что одной из важнейших тем форума станет анализ изменений, произошедших за время пандемии в мире, их влияние на экономическое сотрудничество между государствами. "Пандемия вызвала изолированность между странами, некоторую разобщенность, сказалась на целом ряде вопросов многостороннего экономического сотрудничества. В то же самое время, уверен, что никакого другого пути к развитию, как глобальное использование преимуществ, сотрудничества международного, развития торгово-экономических связей, - не существует. Поэтому перед нами стоит задача, несмотря на сохранившиеся пока, вызванные пандемией ограничения, провести VI [Восточный] экономический форум", - обозначил Трутнев.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате. Все мероприятия форума также будут транслироваться в интернете через официальный сайт ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.