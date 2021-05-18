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Акции "Магнита" на Мосбирже растут на 3,21% на новостях о покупке сети "Дикси"

В моменте их стоимость достигала 5 тыс. 315 рублей за бумагу

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Стоимость акций "Магнита" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 3,21% и в моменте достигала 5 тыс. 315 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:05 мск.

К 10:30 мск котировки продолжили рост и торговались на уровне 5 тыс. 350 рублей за акцию (+3,89%).

Котировки растут на фоне сообщения "Магнита" о достижении соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении торговой сети "Дикси", под управлением которой в настоящее время находятся более 2,6 тыс. магазинов в России. Договор одобрен советом директоров "Магнита". Закрытие сделки ожидается 31 августа при ее согласовании с Федеральной антимонопольной службой России.

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