Гендиректор "М.Видео-Эльдорадо" Изосимов увеличил долю в капитале компании

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Гендиректор ретейлера "М.Видео-Эльдорадо" Александр Изосимов увеличил долю участия в уставном капитале компании с 0,1279% до 0,3173%, говорится в сообщении ретейлера.

"Увеличение доли участия в уставном капитале компании произошло в рамках долгосрочной программы вознаграждения менеджмента группы", - говорится в сообщении.

На 31 марта 2021 года группа объединяет 545 магазинов под брендом "М.Видео", 553 магазина под брендом "Эльдорадо" в почти 300 городах РФ. Контролирующим акционером компании является ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева. Еще 15% акций принадлежит германской компании Media-Saturn-Holding GmbH, основным акционером которой является Ceconomy AG. Около 1,1% принадлежит ООО "МВМ". Группа "Сафмар" в середине марта продала в рамках SPO "М.Видео" 13,5% акций компании (до сделки владела 73,5%), доля акций компании в свободном обращении выросла до 24%.