Суд 10 июня рассмотрит новые протоколы на Facebook за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Мировой суд в Москве назначил на 10 июня рассмотрение новых протоколов в отношении Facebook за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Таганского суда.

"Рассмотрение протоколов в отношении Facebook, составленных по ч. 2 и ч. 4. ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), состоится 10 июня", - сказали в суде.

Накануне сообщалось, что Facebook могут оштрафовать в РФ на общую сумму 28 млн рублей по четырем новым эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.

Ранее мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 5 млн рублей по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. В начале апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам по этой же статье, на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook и Google.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.