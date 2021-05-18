Магазины "Дикси" продолжат работать под собственным брендом после покупки сети "Магнитом"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Магазины торговой сети "Дикси" будут работать под собственным брендом после завершение сделки между Mercury Retail Group Limited и "Магнитом" о приобретении торговой сети "Дикси", под управлением которой в настоящее время находится 2 651 магазин в России. Об этом сообщил гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг, слова которого приводятся в сообщении компании.

Бизнес "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины - работать под существующим брендом, отметили в компании. "Мы считаем, что персонал магазинов и головного офиса является одной из сильных сторон компании и приветствуем их как часть нашей объединенной команды", - подчеркнул Дюннинг.

В "Магните" ожидают, что после завершения сделки ретейлер значительно укрепит позиции на рынке в обеих столицах, которые являются стратегически важными для дальнейшей экспансии "Магнита" в стране. "Более того, учитывая масштаб сделки, это может в целом существенно улучшить наши позиции в секторе. Усиление физического присутствия в Москве и Санкт-Петербурге предоставит значительную поддержку дальнейшему развитию наших онлайн инициатив", - заключил Дюннинг.

Ранее стало известно что "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей. Договор одобрен советом директоров "Магнита". Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России. Ожидается, что сделка будет закрыта 31 августа.