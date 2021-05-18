Доход главы Карелии в 2020 году вырос на более чем 1,5 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 мая. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков задекларировал по итогам 2020 года доход в размере свыше 11,467 млн рублей, что более чем на 1,5 млн рублей больше, чем он заработал в 2019 году. Об этом говорится в его декларации о доходах, опубликованной во вторник на сайте регионального правительства.

Увеличение произошло в основном за счет роста доходов от сдачи в аренду квартиры. Если в 2019 году Парфенчиков указал в декларации, что от аренды жилья получил 2,338 млн рублей, то в 2020 году эта сумма составила 3,850 млн рублей, то есть более чем на 1,5 млн рублей больше.

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности и пользовании Парфенчикова, остались прежними. Как и в прошлом году в пользовании у него находится помещение площадью 85,4 кв. м. Также глава Карелии владеет двумя квартирами площадью 159,3 кв. м и 102,9 кв. м. Кроме того, в совместной собственности у него находится земельный участок на 700 кв. м и дачный дом на 50 кв. м.