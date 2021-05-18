В Саратове откроется технопарк в рамках ГЧП

САРАТОВ, 18 мая. /ТАСС/. Власти намерены создать в Саратове технопарк на 4 тыс. рабочих мест, сообщил во вторник спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, который был избран от Саратовской области.

"В ближайшее время в Саратове будет создан технопарк. Четыре тысячи рабочих мест. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства с привлечением одной из крупнейших компаний в области телекоммуникаций, с участием Ростеха, ну и, конечно, правительства РФ в лице Министерства промышленности и торговли", - сказал Володин в видеообращении, которое было размещено в паблике, посвященном проектам в Саратовской области в Instagram.

Он уточнил, что в перспективе на этой площадке должны быть созданы направления в области аэромобильности, космоса, зеленых технологий.

"Для Саратова это очень важно, потому что это сфера высоких технологий. Город, особенно в советское время, был ориентирован на электронику, радиоэлектронику, и сформировался огромный потенциал. Его необходимо использовать", - отметил Володин.