ПФР направил 3 млрд рублей на лицевые счета россиян, сделавших отчисления на свою пенсию

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) направил 3 млрд рублей на лицевые счета россиян, сделавших добровольные отчисления на свою пенсию в прошлом году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе фонда во вторник.

"Три миллиарда рублей направил Пенсионный фонд на лицевые счета россиян, сделавших добровольные отчисления на свою пенсию в прошлом году. Средства выделены в качестве ответного взноса государства по условиям программы софинансирования пенсионных накоплений. Ее участники могут перечислять от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год на формирование пенсии и получать аналогичную сумму от государства. Всего за прошлый год граждане перевели 3,4 млрд рублей добровольных взносов и с учетом поступивших государственных средств сформировали 6,4 млрд рублей", - рассказали в ПФР.

В фонде отметили, что перечисленная сумма софинансирования отличается от суммы взносов участников, поскольку некоторые платежи по программе были меньше 2 тыс. или больше 12 тыс. рублей в год, в то время как увеличению подлежат только взносы в указанных пределах. Средний взнос участника при этом вырос до 10,4 тыс. рублей (в 2019 году составлял 9,7 тыс. рублей) и, таким образом, еще больше приблизился к максимальной сумме, которую государство софинансирует по условиям программы.

"В дополнение к средствам граждан и государства также поступили взносы работодателей, сделавших отчисления за своих сотрудников, - участников программы. Всего работодатели, перечислили на пенсии работников 57,6 млн рублей. С учетом новых поступлений общий объем добровольных взносов по программе за все время достиг 68,6 млрд рублей, объем государственного софинансирования взносов составил 66,3 млрд рублей. Еще чуть больше миллиарда рублей перечислили работодатели. Таким образом, к настоящему моменту участники сформировали около 136 млрд рублей на своих счетах. Фактически накопленные ими средства еще выше, поскольку все взносы передаются управляющим компаниям и ежегодно инвестируются до момента выхода участника на пенсию", - добавили в ведомстве.