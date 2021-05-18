ЦБ продлил до августа обсуждение доклада по регулированию экосистем

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Банк России продлил до августа сроки обсуждения доклада для общественных консультаций "Экосистемы: подходы к регулированию", сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая на банковской конференции НКР.

Ранее Банк России рассчитывал получить обратную связь по своему докладу до 1 июня 2021 года.

"Мы продлили обсуждение доклада об экосистемах до августа. Похожий документ у правительства, мы готовим вторую часть нашего доклада, которая посвящена рискам банков, которые инвестируют в экосистемы. К августу мы планируем завершить обсуждения, к концу года обобщить", - сказал он.

Банк России в апреле представил для общественных обсуждений доклад по регулированию экосистем в России.

В ЦБ отмечали, что главной целью разработки подходов регулирования экосистем является устранение регуляторного арбитража, который искажает конкурентную среду, прежде всего регуляторный арбитраж между иностранными и национальными игроками.

В работе над выработкой предложений по регулированию принимают участие Минэкономразвития, ФАС, Минфин, Минцифры и другие федеральные органа исполнительной власти.

По словам Швецова, Банк России рассчитывает, что правительство выйдет с законодательной инициативой регулирования экосистем в РФ уже в весеннюю сессию Госдумы в 2022 году.

При этом, по словам первого зампреда ЦБ, большая часть мер по регулированию экосистем, которые участники обсуждения выработают, будут применяться не Банком России.