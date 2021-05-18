МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Ситимобил" и "ВКонтакте" запустили первый сервис аренды самокатов в соцсети. Об этом говорится в сообщении агрегатора.

"ВКонтакте" запустился сервис аренды электросамокатов "Прокат ВКонтакте". С его помощью пользователь сможет арендовать электросамокаты в городе, а также оплачивать поездки в соцсети. Прокат "ВКонтакте" запущен сервисом городской мобильности "Ситимобил" совместно с VK, первым партнером выступил кикшеринг Urent", - сообщили в компании, уточнив, что сервис будет развиваться по модели агрегатора.

Отмечается, что "Прокат ВКонтакте" можно найти во вкладке "Сервисы" в суперприложении VK. Это первый пример интеграции сервиса микромобильности в соцсети. Аренда электросамокатов дополнит возможности городской мобильности в суперприложении VK, ранее в приложении соцсети была реализована возможность вызова такси. Оплачивать поездки можно также внутри приложения.

На старте "Прокат ВКонтакте" доступен пользователям из Санкт-Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону. В течение сезона география сервиса будет расширяться в другие регионы. Прокат "ВКонтакте" будет доступен во всех городах работы партнеров, в 2021 году это более 50 городов по всей России - от Хабаровска до Калининграда.