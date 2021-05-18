Минфин выбрал организаторов международных размещений облигаций России в 2021 году

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минфин РФ выбрал "ВТБ капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ" организаторами размещений облигаций на международном рынке в 2021 году, сообщает министерство.

"По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе "ВТБ капитал плс" (VTB Capital plc), "Газпромбанк" (АО) и АО "Сбербанк КИБ" в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2021 году", - говорится в сообщении.