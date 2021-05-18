Госдума дала кабмину право определять работы, к которым можно привлекать только суда РФ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, предоставляющий правительству право определять перечень отдельных видов деятельности, к которым можно привлекать только российские суда.

Поправки вносятся в Кодекс торгового мореплавания. Согласно принятому закону, правительство нормативным правовым актом будет определять, какую деятельность можно осуществлять исключительно с использованием плавающих под флагом РФ судов, построенных на территории России и соответствующих установленным требованиям.

При этом к отдельным видам такой деятельности можно будет привлекать суда под российским флагом, построенные за границей, или российские суда, не соответствующие требованиям промышленной продукции, если они были построены или договор на их постройку или эксплуатацию был подписан до издания нормативного акта кабмина.

Правительством могут приниматься решения об использовании построенных за рубежом судов в случае отсутствия условий или невозможности осуществления технологических операций для строительства таких судов в России. Законом предусмотрена возможность использования построенных в РФ судов, если при этом отсутствовала возможность их постройки в соответствии с требованиями промышленной продукции.