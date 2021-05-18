ЦБ может изменить требования к инвестиционным страховым продуктам

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Банк России может изменить требования к полисам инвестиционного и накопительного страхования жизни, усилив страховую защиту по таких договорам. Проект соответствующего приказа регулятора опубликован на официальном сайте ЦБ.

"Банк России по итогам обсуждения с профессиональным сообществом минимальных требований к полисам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни планирует усилить страховую защиту по договорам не только ИСЖ, но и НСЖ", - отмечается в документе.

В соответствии с проектом указания ЦБ страховщики должны будут включать в правила ИСЖ и НСЖ условие о том, что рисковая составляющая полисов действует с момента уплаты первого взноса, а в случае смерти застрахованного лица выплата должна составлять не менее двукратного размера страховой премии.

Помимо этого, страховка должна будет работать также при изменении состояния здоровья застрахованного лица в течение срока договора. При этом стандартный перечень исключений из страхового покрытия может быть расширен страховщиком случаем смерти застрахованного лица в состоянии опьянения, а также если потребитель при заключении договора сообщил недостоверные сведения о наличии у него социально значимых заболеваний.

По рекомендациям участников страхового рынка из документа исключено положение о минимальной гарантированной доходности по полисам ИСЖ и НСЖ. При этом страховщики будут обязаны раскрыть клиенту историческую доходность по договорам страхования, что позволит обеспечить защиту прав потребителя.