Песков сообщил, что вопрос о переносе ПМЭФ не рассматривается

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который запланирован на 2-5 июня, идет по плану, речи о его переносе на другие даты не идет.

"Нет, идет подготовка", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не рассматривают ли власти вариант с переносом дат мероприятия в связи с ухудшением статистики по распространению коронавируса в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что подготовка форума осуществляется "в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором". "Конечно, будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения во время проведения форума. Пока никаких изменений, все идет своим чередом", - заключил Песков.