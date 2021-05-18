Мишустин принял участие в церемонии пуска токамака Т-15МД в Курчатовском институте

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник принял участие в церемонии пуска термоядерной установки токамак Т-15МД в Курчатовском институте.

Мишустина сопровождали президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков. Ковальчук провел для премьера экскурсию - продемонстрировал макет и рассказал об истории создания и устройстве установки токамак Т-15МД.

В одном из конференц-залов Мишустин и Ковальчук поговорили по видеосвязи с генеральным директором международной организации ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, "Международный экспериментальный термоядерный реактор") Бернаром Биго, который поздравил коллег с запуском установки. Общение проходило на английском языке.

Затем участники церемонии осмотрели саму установку, после чего прошли в пункт управления, где им доложили о готовности к пуску. Глава правительства и президент института дали старт работе токамака, нажав символическую кнопку.

Мишустин назвал запуск токамака показателем высокого технологического развития России.

"Сегодня мы стали участниками знаменательного, важнейшего события в мире науки. Запустили масштабный проект - токамак Т-15МД. Это показатель высокого технологического уровня нашей страны", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что Россия всегда занимала лидирующие позиции в этой области и продолжает их занимать. Он напомнил, что около 80 лет назад начали совместную работу крупнейшие исследователи в области ядерной физики.

"Благодаря именной той, тогда еще заложенной интеллектуальной мощи, наша страна первой в мире построила атомную электростанцию и по-прежнему единственная, у кого есть свой атомный ледокольный флот", - заметил премьер.

Мероприятие приурочено к проходящему сейчас Году науки и технологий.

Традиции отечественной научной школы

Традиции научной школы, существующие в России, важно непрерывно передавать молодым поколениям, заявил Мишустин.

Он отметил, что ему приятно видеть на мероприятии в том числе молодых специалистов. "Ведь очень важно, чтобы знания, традиции отечественной научной школы непрерывно передавались и нашим другим поколениям, молодежи", - подчеркнул премьер.

Мишустин рассказал, что во времена его учебы в школе и в институте были популярны физики и другие ученые. Сегодня же, добавил он, "практически нет мировых мегапроектов, в которых бы не участвовала" Россия.

О токамаке

"Токамак" расшифровывается как "тороидальная камера с магнитными катушками". Со временем эта аббревиатура стала интернациональным термином.

Установка токамак Т-15 предназначена для получения и исследования плазмы с термоядерными параметрами и решения ряда инженерных задач, непосредственно связанных с созданием термоядерного реактора.

Токамак Т-15МД - это модифицированная версия комплекса Т-15, работавшего в Курчатовском институте с конца 1980-х годов. Это первая за последние 20 лет новая термоядерная установка, построенная в России. По техническим параметрам она не имеет аналогов в мире. Ее уникальность - в сочетании высокой мощности с компактными размерами.

О Курчатовском институте

Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт" - один из ведущих научных центров России и мира. С созданием НИЦ "Курчатовский институт" сформирован уникальный междисциплинарный научно-технический комплекс, включающий в себя Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения ("КИСИ-Курчатов"), ускорительный комплекс У-70, нейтронные исследовательские реакторы ИР-8 и ВВР-М, высокопоточный исследовательский реактор ПИК, термоядерные установки токамак Т-10 и токамак Т-15, плазменные и другие установки.