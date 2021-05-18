Предприниматели Подмосковья с начала года получили гарантийную помощь на 2,9 млрд рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московский областной гарантийный фонд выдал поручительства предпринимателям в I квартале текущего года почти на 780 млн рублей, благодаря чему бизнесмены смогли получить кредиты на сумму свыше 2,9 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

"За четыре месяца 2021 года Московский областной гарантийный фонд выдал поручительства на 779,8 млн рублей. Что позволило подмосковным предпринимателям получить кредиты на сумму более 2,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства получили представители бизнеса, которые не могли предоставить банкам собственное обеспечение или залог в полном объеме. Гарантийный фонд выступил поручителем по таким кредитам предпринимателей и закрыл поручительством до 50% от суммы заемного финансирования, а в случае согарантии с АО "Корпорация МСП" - до 70%.

"Объем гарантийной помощи в 2021 году вырос более чем на 60% по сравнению с аналогичными показателями того же периода 2020 года. В прошлом году сумма поручительств за четыре месяца составила 489,3 млн рублей, под которые предприниматели привлекли 1,3 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что заявки на поручительство бизнесмены могут подать через 50 кредиторов-партнеров фонда.