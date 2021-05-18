"Автоваз" оснастил Lada Granta базовым двигателем мощностью 90 л. с.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Автоваз" начал продажи самой популярной на российском рынке модели Lada Granta с новым базовым двигателем мощностью 90 л. с., говорится в сообщении компании.

"Этот агрегат пришел на смену базовому мотору 1,6 литра мощностью 87 л. с. и будет доступен во всех комплектациях и типах кузова", - отметили на "Автовазе". Цена Lada Granta с новым мотором стартует от 519 тыс. руб. Впрочем, на момент объявления о старте продаж выбор нового двигателя был недоступен на сайте компании для кузова типа седан.

Как указали в компании, новый базовый мотор сохранил восемь клапанов, но получил обновленную шатунно-поршневую группу, модернизированный коленвал, газораспределительный механизм и ряд других изменений - всего 48 новых деталей. В результате мощность двигателя повышена до 90 л. с., крутящий момент до 143 Нм. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тыс. км.

Lada Granta занимает первое место среди самых популярных моделей на российском рынке. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе - апреле продано 44,24 тыс. машин (+35,2% в годовом выражении).