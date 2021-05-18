Песков не стал комментировать тему цифровых валют

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Кремль не комментирует тему отношения России к созданию цифровых валют за рубежом, это профиль Центробанка. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Здесь я воздержусь от каких-либо комментариев, этот вопрос регулирует наш мегарегулятор", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении России к цифровым валютам.

Он подчеркнул, что Центробанк уже неоднократно говорил по этой теме. "Я воздержусь от каких-либо добавлений", - сказал представитель Кремля.

14 мая на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ Владимир Путин обсуждал в том числе обеспечение интересов РФ в связи с разработкой в ведущих государствах мира национальных цифровых валют.