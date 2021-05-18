X5 Retail Group сменила логотип на X5 Group

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", запустила ренбрендинг, в ходе которого сменила логотип на X5 Group, говорится в сообщении компании.

"Х5 динамично развивается и меняется в соответствии с потребностями и ожиданиями наших покупателей. Сегодня компания отмечает свой день рождения и представляет новый логотип и фирменный стиль, которые отражают произошедшие за 15 лет изменения. В то же время неизменной осталась миссия X5: улучшать качество жизни людей, предлагая доступные и полезные продукты, вкусную еду, помогая в ежедневных заботах", - отметила начальник управления по корпоративному бренду Х5 Галина Секиринская, слова которой приводятся в сообщении компании.

В новом логотипе на смену строгой оранжевой стрелке пришел зеленый листок, символизирующий свежесть, здоровье, заботу об экологии, сообщили в компании.

Ребрендинг будет проходить поэтапно до конца 2021 года. Начнется с ребрендинга корпоративного бренда и далее затронет все бизнес-направления и продукты B2B.