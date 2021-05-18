"Аэроэкпресс" изменит расписание на Шереметьевском направлении в отдельные дни мая и июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" скорректирует график движения поездов на Шереметьевском направлении 22-23 и 29-30 мая, а также 5 и 6 июня в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом говорится в сообщении компании.

С раннего утра 22 мая до 11:05 включительно аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево будут курсировать по стандартному расписанию. Далее поезда отправятся с Белорусского вокзала в аэропорт только в 12:05, 14:40, 16:35, 18:35 и 20:40. Время в пути будет увеличено в пределах 25 минут. Из аэропорта аэроэкспрессы будут курсировать по графику до 11:15. Также в соответствии со стандартным расписанием состоятся рейсы отправлением из Шереметьево в 13:15, 15:15, 17:15 и 19:45. Остальные рейсы из аэропорта в указанную дату отменены.

Уехать с Белорусского вокзала в аэропорт 23 мая можно будет в 12:05, 16:35 и 18:05. Время в пути будет увеличено в пределах 15 минут. Начиная с 18:35 включительно аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному расписанию. Из аэропорта Шереметьево аэроэкспрессы отправятся в 6:15, 10:40, 13:15, 15:15 и 18:15. С 19:15 до конца дня аэроэкспрессы будут курсировать по расписанию каждые полчаса.

29 мая и 5 июня с 20:35 включительно до конца дня будут отменены все рейсы с Белорусского вокзала, с 20:45 до конца дня - все рейсы из Шереметьево. Из аэропорта отправится только рейс в 21:45. В остальное время в эти даты поезда будут курсировать по стандартному расписанию.

30 мая и 6 июня будут отменены поезда в сторону Шереметьево в 5:35, 6:05 и 6:35, а также поезда из аэропорта в 5:45, 6:15 и 7:15. В остальное время аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному расписанию.

Компания увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов. Они будут отправляться от станции метро "Ховрино" и из аэропорта Шереметьево каждые 10 минут в часы пик и каждые 20 минут в остальное время. При отправлении из аэропорта они будут делать дополнительную остановку около терминала "Аэроэкспресс". Пассажиры, пришедшие в железнодорожный терминал, смогут с комфортом отправиться в Москву прямо от его выхода. 29 мая и 5 июня режим работы автобусов будет продлен.

Поездка в аэропорт на метро с пересадкой на экспресс-автобус позволит сэкономить время вылетающим пассажирам. Автобусы идут по платной трассе и всего за 20 минут доставляют пассажиров прямо ко входу в терминал В, откуда сейчас осуществляется большинство рейсов, напомнили в компании.

Терминал "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале будет работать в обычном режиме. В случае прибытия пассажира на Белорусский вокзал сотрудники компании помогут подобрать оптимальный маршрут в аэропорт.