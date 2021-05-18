Сбер не фиксирует признаков перегрева в своем портфеле потребительского кредитования

"Пока мы не видим никаких признаков рисков, связанных с невозвратом. У нас идет падение стоимости риска по потребкредитованию, и ситуация складывается оптимистичнее, чем мы закладывали в бизнес-план этого года. Пока никаких признаков пузыря мы на своем портфеле не видим. Я не вижу, конечно, весь рынок, но, что касается нас, пока таких опасений нет", - сказал он.

Накануне Банк России сообщил, что фиксирует достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении "пузырей".

В конце марта сообщалось, что показатель долговой нагрузки россиян на макроуровне (ПДН, отношение всех платежей по соответствующим кредитам к общим доходам населения) на начало 2021 года вырос до рекордных 11,7%, из них в ипотеке ПДН составил 1,9%, по остальным кредитам - 9,8% на 1 января этого года.