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Сбер не фиксирует признаков перегрева в своем портфеле потребительского кредитования

Ситуация складывается оптимистичнее, чем закладывалось в бизнес-план этого года, сообщил глава компании Герман Греф
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сбербанк не фиксирует признаков перегрева и накопления рисков в своем портфеле потребительского кредитования, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

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"Пока мы не видим никаких признаков рисков, связанных с невозвратом. У нас идет падение стоимости риска по потребкредитованию, и ситуация складывается оптимистичнее, чем мы закладывали в бизнес-план этого года. Пока никаких признаков пузыря мы на своем портфеле не видим. Я не вижу, конечно, весь рынок, но, что касается нас, пока таких опасений нет", - сказал он.

Накануне Банк России сообщил, что фиксирует достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении "пузырей".

В конце марта сообщалось, что показатель долговой нагрузки россиян на макроуровне (ПДН, отношение всех платежей по соответствующим кредитам к общим доходам населения) на начало 2021 года вырос до рекордных 11,7%, из них в ипотеке ПДН составил 1,9%, по остальным кредитам - 9,8% на 1 января этого года.

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