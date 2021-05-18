Титов: предпринимателям придется уйти с закрытых рынков Ростова-на-Дону на новые площади

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Бизнес, который был вынужден приостановить свою работу из-за закрытия пяти рынков Ростова-на-Дону, все-таки должен поменять дислокацию. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов на встрече с местными предпринимателями.

"Надо найти компромиссный вариант. Они (власти) понимают, что предприниматели должны страдать в меньшей степени (в результате закрытия рынков). Но все-таки будет предлагаться менять дислокацию", - сказал он.

Титов также сообщил, что предпринимателям с ранее закрытых рынков Ростова могут предложить остаться до октября.

"Будут предлагаться компромиссные варианты на переезд, до октября мы будем просить правительство оставить предпринимателей работать [на ранее закрытых рынках Ростовской области]. Пока твердого согласия нет, но мы обсуждали этот вопрос [оставить предпринимателей работать на рынках до октября], <...> чтобы предприниматели могли продолжить свою деятельность, но уже с новой управляющей компанией. Эта управляющая компания получит в управление землю в качестве третьей нейтральной стороны. Договоры [на новых условиях в случае продления работы предпринимателей на рынках до октября] будут заключаться на короткий срок, одновременно будут идти суды", - сказал он.

Число пострадавших

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза сообщил, что из-за закрытия пяти рынков ("Атлант-сити", "Атлант-юг", "Алмаз", "Строительный" и "Овощной" в Аксайском районе Ростова-на-Дону) в конце апреля пострадали около 5 тыс. предпринимателей

По информации пресс-службы губернатора Ростовской области, после закрытия были запущены работы антикризисных групп, направленных на помощь предпринимателям с заблокированных рынков. Так, власти проконсультировали около 4 тыс. предпринимателей. Для некоторых торговцев также была развернута альтернативная площадка на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону, где были размещены более 1 тыс. автомобилей продавцов овощей и фруктов. До 10 мая власти не взимали арендную плату с них.

Как сообщали в пресс-службе АО "Региональная корпорация развития", "Донская торговая компания", их дочерняя структура, на 11 месяцев арендовала участок земли старого аэропорта, где будут работать предприниматели.

О предпринимателях в регионе

Дереза рассказал, что сегодня малый и средний бизнес Ростовской области представляют 168 тыс. индивидуальных предпринимателей и предприятий, где занято свыше 626 тыс. человек (в том числе 35 тыс. самозанятых). Почти треть компаний - 56 тыс. - относятся к наиболее пострадавшим в результате пандемии коронавируса.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.