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ФАС не получала ходатайство "Магнита" о покупке сети "Дикси"

Компания ранее договорилась о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока на получала ходатайство "Магнита" о покупке сети "Дикси", сообщили ТАСС в службе.

"Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало. Все ходатайства антимонопольный орган рассматривает в установленный законом срок. Сроки регламентируются ст. 33 Федерального закона 135-ФЗ "О защите конкуренции" и составляют 1 месяц с правом продления на 2 месяца", - сказали в ФАС.

Ранее стало известно, что "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. В сделку входят магазины под брендами "Дикси" и "Мегамарт". Договор одобрен советом директоров "Магнита". Закрытие сделки ожидается компанией 31 августа при ее согласовании ФАС.

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