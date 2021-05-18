Греф: регионы могут заместить кредиты Сбербанка на бюджетные на сумму около 250 млрд руб.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Объем кредитов российским регионам в Сбербанке, который потенциально может быть рефинансирован за счет средств федерального бюджета, составляет около 250 млрд рублей, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Потенциально рефинансируемый объем может достигать где-то примерно 250 млрд рублей. У нас нет проблем с этим сегодня: на рынке оживление, у нас большой спрос на кредиты, поэтому мы высвобождающуюся ликвидность легко сумеем разместить даже в более доходные инструменты", - сказал он.

Но, по словам главы Сбербанка, конкретных переговоров по данному вопросу пока не ведется. "Переговоры такие еще конкретно не ведутся в силу того, что еще не поступили деньги на рефинансирование, но по мере того, как они будут поступать, я думаю, что мы будем готовы к этому", - добавил он.

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ поставил правительству задачу представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов регионов. Одной из таких мер станет продление сроков погашения бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в декабре 2020 года для борьбы с коронавирусом. Эти кредиты будут пролонгированы до 2029 года включительно.