"Газпром" пока не рассматривает возможность строительства новых газопроводов в Европу

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Газпром" пока не планирует строительство новых трубопроводных мощностей для экспорта газа в Европу. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правления - начальник департамента "Газпрома" Олег Аксютин.

"В направлении Европы пока новых инвестиционных решение принято не было", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в планах "Газпрома" строительство новых газопроводов в Европу.

Аксютин отметил, что в настоящее время экспортная мощность газотранспортных мощностей в Европу и Китай составляет 330 млрд куб. м, из которых более 60% приходится на Европу.

Южно-Киринское месторождение

Сроки ввода Южно-Киринского месторождения на Сахалине не пересматривались, проект реализуется в соответствии с графиком, добавил Аксютин.

"На сегодняшний день график реализации проекта не пересматривался. Идем в соответствии со строками реализации проекта", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках ввода Южно-Киринского месторождения.

Ранее сообщалось, что первый пуск газа на Южно-Киринском намечен на 2023 году. Аксютин добавил, что пандемия "наложила свой отпечаток", но реализация проекта разработки Южно-Киринского месторождения продолжается, в этом году запланировано продолжения бурения на месторождении.

Южно-Киринское месторождение открыто в 2010 году, его извлекаемые запасы по категории С1+С2 составляют 814,5 млрд куб. м газа, 130 млн тонн газового конденсата и 3,8 млн тонн нефти. Планируемая проектная мощность месторождения - 21 млрд куб. м газа в год.

Сценарии низкоуглеродного развития

Завершить работу над разработкой сценариев устойчивого развития "Газпрома" до 2050 года, в числе которых будет рассмотрен и вопрос низкоуглеродного развития, планируется завершить в мае 2022 года.

"Сценарий устойчивого развития ПАО "Газпром" до 2050 года разрабатывается сегодня на основе анализа политических, экономических, технологических трендов развития мировой энергетики в условиях повышения важности климатического фактора. Разработка сценариев мы предполагаем, то будет завершена в мае 2022 года, и в рамках каждого из рассматриваемых сценариев будут установлены конкретные климатические цели компании", - сказал Аксютин.

Он отметил, что "Газпром" в числе вариантов низкоуглеродного развития до 2050 года также рассмотрит и СО2-нейтральный вариант.

Председатель правления холдинга Алексей Миллер во вступительной речи на Дне инвестора в конце апреля заявлял, что "Газпром" работает над сценариями развития до 2050 года в условиях низкоуглеродной повестки.