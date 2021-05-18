Самарские власти частично компенсируют медикам расходы по ипотеке

САМАРА, 18 мая. /ТАСС/. Власти Самарской области частично компенсируют медицинским работникам расходы по процентной ставке по ипотеке. Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Азаров во вторник в послании жителям Самарской области и депутатам Самарской губернской думы, которая транслировалась онлайн.

"Предлагаю установить для врачей частичную компенсацию расходов по банковской процентной ставке ипотечного кредитования. Такой механизм должен работать дифференцированно по разным территориям, там, где есть наибольшая проблема. Такой механизм уже апробирован нами как мера закрепления кадров в IT, его необходимо распространить на лечебные учреждения", - сказал он.

Предложения должны быть представлены региональным правительством не позднее 1 августа.

Азаров также поручил областному министерству здравоохранения подготовить предложения по расширению перечня медицинских специальностей, представители которых смогут получить выплаты. "Одна из наиболее эффективных действующих мер поддержки - это выплаты трудоустроившимся работникам наиболее востребованных специальностей. Предлагаю министерству здравоохранения подготовить предложения по расширению перечня специальностей для получения этих выплат и увеличения их размера", - сказал Азаров, отметив, что такие выплаты необходимо осуществлять ежемесячно.

Еще одно предложение, которое попросил проработать Азаров, - это компенсации муниципалитетам из областного бюджета за расходы по оплате стипендий студентам-целевикам, обучающимся по медицинским специальностям. "Я каждому главе муниципалитета говорил, [что] небольшая стипендия, но ежемесячная, конечно же, "якорит" будущего специалиста. Готов к софинансированию этих расходов, но это должны делать все [муниципалитеты]", - отметил Азаров.

В ежегодном послании жителям региона и депутатам Самарской губернской думы глава Азаров сообщает об итогах развития региона и ставит новые цели перед профильными министерствами, муниципалитетами. Основными темами послания в этом году стали экономическая и социальная ситуация в регионе, экологическая обстановка, а также преодоление последствий пандемии коронавируса.