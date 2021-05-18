Крупнейшую в Томске спортивную арену планируется реконструировать к 2028 году

ТОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Областная федерация профсоюзов планирует реконструировать к 2028 году томский Дворец зрелищ и спорта, который был построен в 1970-х годах и является крупнейшей в Томской области спортивной ареной, и превратить его в современный спортивно-оздоровительный центр. Средства на эти цели - 3 млрд рублей - вложит частный инвестор, сообщил директор арены Михаил Штадельман во вторник на презентации нового объекта.

Как передает корреспондент ТАСС, Штадельман презентовал проект во вторник губернатору Томской области Сергею Жвачкину, а также его заместителям. "На сегодняшний день Дворец спорта с трибунами на 3 тыс. посадочных мест сохранил статус самой большой спортплощадки в городе, но так как объект был построен в 1970 году, физически и морально он требует комплексной реконструкции и изменения философии деятельности. Общая площадь увеличится с 14,8 тыс. кв. м до 53 тыс. кв. м. Общий срок строительства - пять-шесть лет, сумма инвестиций порядка 2,5-3 млрд рублей за счет привлечения частных инвестиций", - сказал он.

Директор Дворца уточнил, что в ходе реконструкции должны быть построены дополнительно несколько зданий, где разместятся тренировочные площадки и бассейн, зона спа и медицинских услуг, конференц-зал, гостиница для спортсменов, музей спорта и торговые площади для продажи спортивного инвентаря. Реконструкция должна окупиться за 10-11 лет. Как в свою очередь уточнил вице-губернатор Сергей Ильиных, расчеты владельцу арены - Областной федерации профсоюзов - помогали проверить три вице-губернатора.

"Нужно провести общественные слушания. Спортивные учреждения городу нужны, никаких возражений нет, я думаю, мы все поддержим. Это нужно городу - это частные инвестиции, хороший подход. Нормальный срок окупаемости, надо помочь делать - гарантии выставить, провести (проект) через Думу (Томска)", - сказал губернатор.

Как пояснил Штадельман ТАСС, сейчас уже есть инвестор, который готов вложить нужную сумму в реконструкцию спортивной арены, однако называть его отказался. Создание проектно-сметной документации займет 1,5-2 года, завершить строительство планируется к 2028 году.

Арена почти переоборудована в ковидный госпиталь на 250 мест, строительство которого проверял губернатор. На работы было затрачено 18 млн рублей, возведение стен, напольных покрытий, инженерной инфраструктуры, в том числе, подведение кислорода к койкам, завершены, в течение двух недель поступит недостающее медоборудование. "Далее мы ставим госпиталь на охрану и ждем, если опять начнется вспышка, пациенты будут доставляться сюда", - сказал глава региона журналистам.