Продажи легковушек с пробегом в апреле выросли в 2,2 раза

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Продажи легковых машин с пробегом в РФ в апреле выросли на 117,9%, до 548,9 тыс. штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

Как отмечают эксперты агентства "Автостат", среди марок первое место удерживает российская Lada, на долю которой в прошлом месяце пришлось 24% от общего объема перепроданных автомобилей. В количественном выражении перепродажи Lada составили 131,1 тыс. единиц, что на 116,8% больше показателя апреля прошлого года.

Среди иномарок самой востребованной остается японская Toyota: 59,4 тыс. подержанных автомобилей (+82,9%). Третья корейская Hyundai: 30,9 тыс. штук (+145,2%). Сопоставимые результаты имеют марки Kia (30,6 тыс. штук; +154,3%) и японский Nissan (30,3 тыс. штук; +103,6%).

Среди моделей лидерство у Ford Focus: в апреле 2021 года перепродажи составили 12,4 тыс. экземпляров, что на 117,7% больше, чем год назад. Следом за ним Lada 2114 (12,2 тыс. штук; +93,4%), Kia Rio (12,2 тыс. штук; +159,6%) и Hyundai Solaris (12,1 тыс. штук; +156,2%). Замыкает первую пятерку Lada 2107 (10,7 тыс. штук; +110,8%).

Рост продаж в апреле эксперты "Автостата" связывают с низкой сравнительной базой 2020 года, обусловленной локдаунами на фоне развития пандемии коронавируса в прошлом году. Однако рост вторичного рынка отмечается и по итогам четырех месяцев 2021 года: объем купленных легковых автомобилей с пробегом в этот период составил 1,79 млн штук, что на 23,1% больше, чем в январе - апреле 2020 года.